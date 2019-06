La toga rossa avverte Salvini: "Quei 4 stranieri vanno espulsi"

"Quei quattro stranieri vanno espulsi" . A chiederlo non è Matteo Salvini ma un magistrato progressista come Paola Di Nicola, gip al tribunale di Roma, che il 20 maggio ha scritto "per conoscenza" al capo di gabinetto del ministero dell'Interno, al Questore e al Prefetto affinché prendano in considerazione la possibilità di cacciare dall'Italia quattro delinquenti, che si sono macchiati di abusi sessuali e maltrattamenti sulle donne, "al momento della scadenza" dell'arresto e, quindi prima del processo. Un richiesta non convenzionale che come fa notare Luigi Ferrarella sul Corriere della Sera, dove ha dato la notizia in esclusiva, potrebbe essere sia letta come "un assist" al leader leghista o come "una critica" sul "mancato ricorso alle espulsioni" .

Nella lettera inviata al Viminale la Di Nicola, che nel 2014 si era candidata alle primarie per il Consiglio superiore della magistratura nella corrente di sinistra, fa riferimento a casi giudiziari non collegati tra loro. Ad accomunarli sono le inaudite violenze che quattro queste bestie hanno inflitto ad altrettante donne. C'è il caso di un egiziano che prendeva la moglie a frustate perché non questa andasse a lavorare. Una violenza che è andata avanti per anni. Poi c'è il caso di un bengalese che, dopo essere già stato condannato due volte per violenza sessuale, ha provato a stuprarne una terza. E poi c'è il polacco che, dopo una condanna in primo grado per maltrattamenti, si è messo a perseguitare un'altra donna e ora finirà a processo per stalking. La lista del gip si chiude con il caso di un romeno che ha una fedina penale lunga chilometri ed è accusato di aver ripetutamente maltrattato la compagna.