"Togliti il gilet", "I tagli?". Lite Paragone-pensionato

Botta e risposta durissimo a La7 a Piazza Pulita. Ospite in studio un pensionato d'oro che dovrà fare i conti con il taglio degli assegni voluto dal governo, sponda grillina. Come è noto gli assegni più alti subiranno una pesante sforbiciata che dovrebbe servire a finanziare le minime e le riforme varate dall'esecutivo con la legge di Bilancio. Il pensionato durante la puntata ha indossato un gilet giallo protestatndo contro la stangata voluta dal governo sul suo assegno. Dopo aver esposto le sue ragioni, il pesnionato ha fatto i conti con la dura risposta di Gianluigi Paragone, parlamentare del Movimento Cinque Stelle: "Rispetti i disperati che muoiono di fame, si tolga quel gilet", ha affermato il senatore.

Poi ha rincarato la dose: "Fa ridere, lei in piazza non andrà mai perché ha il culo al riparo". In pochi istanti è cresciuta la tensione all'interno dello studio. L'intervento del conduttore ha però riportato la calma. Ma di fatto il taglio alle pensioni per il governo resta una ferita ancora aperta.