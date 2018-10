Toninelli spiega così l’errore del tunnel del Brennero

Il ministro delle infrastrutture Danilo Toninelli affronta per la prima volta la questione "tunnel del Brennero" che ha sollevato molte polemiche nei giorni scorsi.

" Tante merci e tanti imprenditori italiani utilizzano il tunnel del Brennero con il trasporto su gomma ", così il ministro Toninelli aveva creato un fantomatico tunnel che risulta essere ancora in costruzione. Lo aveva dato per finito e addirittura per funzionante. Il web si è scagliato su Toninelli e sono nate meme e vignette che lo raffigurano mentre attraversa la galleria che dovrebbe unire in futuro l'Italia con l'Austria (la fine dei cantieri è prevista per il 2026).

Il ministro decide di replicare utilizzando un video sul profilo Facebook ufficiale in cui parla dei finanziamenti per Genova e della messa in sicurezza dell'autostrada che unisce il Lazio e l'Abruzzo: " Invece che dire valico o passante ho detto tunnel. Io ne commetterò tanti altri di lapsus, non me ne frega niente di un lapsus. Io lavoro dalle 16 alle 18 ore al giorno, chiedete a mia moglie che è preoccupata per me ".

Una svista che il ministro definisce "lapsus" e giustificata dal fatto che spesso lavora fino a 18 ore al giorno tanto da far preoccupare anche la moglie. Il grillino si è comunque guadagnato, suo malincuore, l'ironia del web che da quella brutta gaffe ha iniziato a chiamarlo "Tonitunnel" oppure "Toninulla".