Torino, i Cinque Stelle bandiscono le auto storiche

Torino e la sua infinita battaglia con il miglioramento della qualità dell’aria: agnelli sacrificali, questa volta, la cultura dell’auto d’epoca e i loro proprietari.

Con un Decreto del Consigliere Delegato, in vigore dal 1° ottobre 2019 infatti, su 23 comuni della Città metropolitana di Torino sarà proibita la circolazione a qualunque automobile con omologazione inferiore all’Euro 1 dalle 0.00 alle 24.00 di tutti i giorni, festivi compresi.

Già ulteriormente vessati da una serie di normative nazionali volute dal Governo Renzi, questo è l’ennesimo Decreto che suona alla stregua di una presa in giro.

Infatti gli attuali possessori di veicoli Euro 0 residenti nella città metropolitana pagheranno la tassa regionale di possesso di un veicolo che NON potranno utilizzare.

Pagheranno per il solo motivo di possederlo.

L’unica speranza, che l’autovettura abbia compiuto più di 30 anni: in quel caso la tassa regionale sarà forfettaria e riguardante la sola circolazione. Vietata, a questo punto.

La città che per anni è stata la capitale italiana e non solo dell’auto dimentica la sua storia, il suo passato, con un colpo di spugna che ha dell’incredibile.

Surreale se ricordiamo come l’Automotoclub Storico Italiano e la Fédération International des Véhicules Anciens, le istituzioni più importanti nell’ambiente dell’automobilismo storico internazionale, abbiano da sempre sede a Torino. Senza dimenticare il Museo Nazionale dell’Automobile di Torino, intitolato a Giovanni Agnelli, tra i più importanti e antichi del mondo.

La città che per antonomasia in Italia deve più di ogni altra alle quattro ruote, le rinnega e con loro la sua Storia.

A essere incluse nel divieto, non si tratta di una parte delle (inquinanti) vetture Euro 0 ma di tutte, anche quelle regolarmente iscritte in Registri Storici e relativi Club federati.

Mezzi non comuni, la cui vista in passato ha entusiasmato ragazzi di ogni età, i quali creavano sogni dopo aver sentito il rumore di un sei cilindri Fiat o rimasti folgorati da una linea disegnata da Pininfarina.

Torino era una potenziale biblioteca a cielo aperto nell’automobilismo, che permetteva il nascere di carriere o interessi nell’automotive grazie al suo bagaglio culturale. Che ora rischia di venir dimenticato a prendere polvere in qualche garage.

Dopo aver perso il Salone Parco Valentino, dopo aver relegato questi mezzi alla sola passerella domenicale, l’addio definitivo.

Mezzi che in virtù dell’esiguo numero sul totale, non erano sicuramente loro a incidere in una qualità dell’aria che ben maggior colpa potrà trovare, per esempio, negli impianti di riscaldamento domestico.

Si tratta solo dell’ennesimo, ultimo smacco di una città che dimentica quanto di bello l’ha resa grande, per provare a guardare a un futuro che non si basa su nulla di minimamente certo.