Torino, salta la festa M5s: i mal di pancia della base per Tav e Pd

Il sì alla Tav, pur con il voto contrario del Movimento 5 Stelle, e il governo giallorosso, con il via libera della piattaforma Rousseau, sono stati bocconi indigesti per la base grillina di Torino. Che, ingoiati i rospi, ha deciso di boicottare la "MoviFest", consueto appuntamento di partito di metà settembre nel capoluogo piemontese.

Una kermesse nata nel 2012 e che si è sempre tenuta in città, almeno fino allo scorso anno. L'edizione 2019, che era in programma in un parco di Settimo Torinese, non ci sarà. Il Movimento 5 Stelle è in crisi, soprattutto a Torino, dove – per vicinanza geografica con la Val di Susa – risiede lo zoccolo più duro e puro della compagine pentastellata. Qui, infatti, la base non ha digerito il via libera all'Alta Velocità e nemmeno l'alleanza con il Partito Democratico.

E così la delusione ha preso il sopravvento e ha consigliato loro di evitare i consueti festeggiamenti. Anche se la motivazione ufficiale del forfait è la crisi di governo, che impedirebbe agli organizzatori di imbastire al meglio l'evento.