Tortora contro Travaglio: 'Radicali lobby garantista? il tuo articolo fa orrore'

Gaia Tortora si scaglia contro Marco Travaglio. La giornalista e conduttrice di Omnibus, su La7, critica l'articolo del Fatto quotidiano in cui si parla dell'arresto di Antonello Nicosia, collaboratore politico accusato di essere il tramite tra i boss mafiosi in carcere e le cosche siciliane.

"Caro Marco Travaglio- scrive la figlia di Enzo Tortora in un post pubblicato sul suo profilo Twitter- la prima pagina del tuo giornale mi fa orrore". Ma, specifica la giornalista, "non perché non ritenga gravissima, ripeto gravissima, la vicenda Nicosia ". L'ira di Gaia Tortora è tutta verso il modo usato per descrivere la vicenda: " Deliberatamente getti fango (ad essere garbati) su un partito che è ed è stato altro. E che casualmente dimentichi citare ".

Caro @marcotravaglio la prima pagina del tuo giornale mi fa orrore. E non perché non ritenga gravissima, ripeto gravissima, la vicenda Nicosia. Ma perché deliberatamente getti fango (ad essere garbati) su un partito che è ed è stato altro. E che casualmente dimentichi citare. — Gaia Tortora (@gaiatortora) November 5, 2019

Il duro attacco della giornalista a Travaglio è dovuto al ritratto fatto dei radicali nell'articolo. " Questa vicenda- si legge nelle prime righe del testo- dovrebbe accendere un dibattito serio sulla natura di 'lobby garantista', usata come 'bus' dai criminali di ieri oggi e domani, assunta dai radicali ". Così si potrebbe dedurre l'assimilazione del Partito radicale a "lobby garantista cara ai criminali ". Ma il Partito radicale è stato anche il difensore di Enzo Tortora, quando questi venne incarcerato ingiustamente.

Il padre della giornalista di La7, infatti, venne arrestato nel 1983 per traffico di stupefacenti e associazione di stampo camorristico. Il Partito radicale, però, rimase al suo fianco, permettendogli di entrare nelle liste e di essere eletto deputato al Parlamento europeo, sostenendo le sue battaglie giudiziarie. Nel 1985, Tortora fu condannato a 10 anni di carcere, sulla base principalmente delle dichiarazioni di alcuni pentiti. Infine, un anno più tardi, venne assolto con formula piena e torno successivamente a lavorare in televisione.