Toscani salvato, per il pm dare del "fascista" a Salvini non è reato

Dare del 'fascista' e dell' 'incivile' a Matteo Salvini non è reato. Il pm di Milano Stefano Civardi ha chiesto l'archiviazione per Oliviero Toscani a seguito della denuncia presentata dal leader della Lega che il 2 agosto scorso era stato insultato dal noto fotografo.

Toscani, ospite del programma radiofonico 'La Zanzara', a chi gli chiedeva se Salvini fosse fascista, rispose: " No, di più. Peggio, dopo aver visto ciò che si è visto. Chi è che parla di castrazione? E lui dice no, non possono sbarcare...non sono clandestini sui barconi c'è della gente. Salvini è un incivile". Oggi il fotografo, interpellato dall'Adnkronos, si è mostrato fiero della denuncia ricevuta: "Sono andato persino al palazzo di giustizia per i commenti che faccio. La penso così e pago per questo, i soldi servono per dire quello che uno pensa, questo è il mio commento". E ancora: "È il mio pensiero, il pm mi ha detto 'va bene' - conclude Toscani - quello che ho detto è quello che penso".