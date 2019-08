Travaglio incorona Giuseppe Conte: "È lui l'anti-Salvini"

Il discorso in Senato con cui Giuseppe Conte ha annunciato le sue dimissioni dalla carica di premier, dando tutte le colpe a Matteo Salvini, ha ringalluzzito il Movimento 5 Stelle e i suoi sostenitori. Tra cui non poteva mancare Marco Travaglio. Nel suo ultimo editoriale, il direttore del Fatto Quotidiano ha esaltato le doti taumaturgiche dell'"avvocato degli italiani", chiedendosi il motivo per cui "uno così dovrebbe dimettersi" e come mai " non lo rincorrono tutti per affidargli un nuovo governo ". Dunque, un Conte-bis.

Tra Conte e Salvini, secondo Travaglio, c'è un " abisso morale, intellettuale e dialettico ". Lo si sarebbe visto al Senato, dove il "Cazzaro Verde" - questo il soprannome affibbiato al segretario della Lega - avrebbe commesso " l'ennesimo harakiri mediatico ", piazzandosi a fianco di Conte " sperando di spaventarlo e poi riducendosi a fargli le faccette ". Per il giornalista, Salvini è soltnto uno " scolaretto bullo e somaro " che avrebbe avuto da Conte " una lezione di politica, democrazia, diritto parlamentare e costituzionale ".

Salvini " non sapeva che dire, meglio sbaciucchiare rosari e sacri cuori ". Quindi la sviolinata a Conte, definito " l'interprete più apprezzato di un populismo-sovranismo dal volto umano che ottiene risultati in Italia e in Europa ", aiutato dal fatto di non essere " uomo dell'establishment né del vecchio centrosinistra ". Poi il giornalista si chiede: " Perché uno così deve dimettersi? E perché non lo rincorrono tutti per affidare il nuovo governo a Conte ", lui che sarebbe "l'unico leader" in grado di "battere Salvini nei sondaggi"?