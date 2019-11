Tregua momentanea nel M5S: Di Maio tranquillizza i ribelli

Uno stop momentaneo e, probabilmente, solo apparente: all'interno del Movimento 5 Stelle pare ci sia una tregua. L'incontro tra Beppe Grillo e Luigi Di Maio a Roma inizialmente non sembrava aver sortito alcun effetto immediato, ma il dato inconfutabile è che da parte del ministro degli Esteri vi è stato un tentativo di riconfermare la propria leadership: ha rifiutato (almeno per ora) di strizzare l'occhio alla sinistra, ha detto no anche al voto su Rousseau per un'eventuale alleanza con il Partito democratico in Emilia-Romagna e ha ottenuto il rinvio della modifica dello statuto che assegnerebbe pieni poteri al gruppo al Senato. L'impressione è che voglia mantenere il pallino del gioco in solitaria. Anche perché, come riporta l'edizione odierna del Corriere della Sera, questa sera si presenterà all'assemblea congiunta per farsi dare i pieni poteri sul Mes, il dossier sul fondo salva-Stati fortemente contestato dal presidente del Consiglio Giuseppe Conte. E una fonte a lui vicina avrebbe fatto notare: " Avete notato che Conte è sparito? Si vede sempre meno in tv, la sua popolarità si sta appannando ".

Guai in vista?

Gli oppositori interni, alcuni dei quali avevano già presentato la Carta di Firenze per chiedere meno poteri al capo politico, ora sembrano essere disposti a sposare la linea tracciata dal garante dei pentastellati: " Non è il momento di sfasciare, non è possibile sfiduciare Luigi ". Va riportato che nella giornata di ieri Paola Taverna avrebbe frenato sulla riforma dello statuto presentata dal gruppo dei 16: " Prima questa bozza va fatta vedere a Luigi ". L'intento del documento è quello di conferire al gruppo il potere di determinare la linea politica, superando così il ministro degli Esteri. Ieri è stato cercato di metterlo al voto, ma il regolamento non lo consente poiché le votazioni vanno annunciate prima. Resta comunque un nodo di fondo: bisognerebbe ottenere i due terzi, ovvero 70 senatori, di voti favorevoli.