Trenta attacca (ancora) Salvini: "Cambia giacca tutti i giorni..."

Il ministro della Difesa, Elisabetta Trenta torna ad attaccare Salvini. Questa volta lo fa in tv a Di Martedì, ospite nello studio di Floris. La titolare della Difesa mette nel mirino il ministro degli Interni per quelle divise indossate durante i suoi comizi in giro per l'Italia. La Trenta (che a volte indossa la mimetica), senza mai nominare Salvini, punge il suo collega di governo: " Voi avete visto me indossare la giacca della mimetica a volte, perché unisce tutti e io sono un militare, la sento mia. E' diverso quando la giacca non è la tua e la cambi tutti i giorni. Ognuno ha il suo stile, ma lo stile vero è quello della verità ".

Parole dure che di fatto non stemperano le tensioni nel governo. La Trenta già nei giorni scorsi aveva messo nel mirino il titolare del Viminale che di fatto durante il raduno degli alpini a Milano aveva indossato il cappello tipico del corpo militare. Anche in quella occasione, sempre la Trenta, aveva puntato il dito contro Salvini: " Lo possono indossare solo gli alpini — aveva detto la Trenta —. Salvini l’ha fatto sabato? Beh, lui non è un militare: io, sì ". Ora un nuovo duello sulle "giacche". Ormai tra pentastellati e Lega lo scontro è su tutto. I Cinque Stelle e i ministri di area grillina non perdono occasione per attaccare il leader della Lega. È il segno che la campagna elettorale in vista delle Europee del prossimo 26 maggio ha debilitato e non poco la compattezza della maggioranza. I gialloverdi ormai vivono da separati in casa. E adesso gli scenari dopo il voto per il rinnovo del Parlamento europeo sono del tutto imprevedibili...