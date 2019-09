La Trenta non si tira indietro: "Vado avanti in politica"

Terminati tutti i litigi per la spartizione delle poltrone dei sottosegretari, Elisabetta Trenta deve fare i conti con un'esclusione che probabilmente non si sarebbe aspettata. Nei giorni scorsi si era sparsa infatti la voce circa un suo impiego al Ministero dell'Interno, ma così non è stato: al suo posto ci saranno Carlo Sibilia (M5S, riconfermato) e Achille Variati (Pd). Al Viminale come vice Lamorgese vanno anche Matteo Mauri e Vito Crimi.

La grillina su Facebook ha commentato: " Finalmente la squadra di governo è completata e può iniziare ad operare per il bene del Paese. In questi giorni si sono rincorse tante voci circa una mia eventuale nomina come sottosegretario. È stata una possibilità che non si è concretizzata ma questo non significa che la mia attività politica si esaurisca qui ".

Avanti con il Movimento