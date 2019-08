Trento, “Salvini immondizia”: bufera per un post di un consigliere comunale del M5s

Le fortissime tensioni e le aspre polemiche che in queste ore agitano il Governo tra Lega e Movimento 5 Stelle stanno scaldano gli animi degli esponenti dei due partiti in ogni angolo d’Italia. A Trento è bufera dopo le offese che il consigliere comunale pentastellato Marco Santini ha postato nel suo profilo Facebook contro il ministro dell’interno Matteo Salvini.

Santini, infatti, ha condiviso una fotografia del vicepremier e leader della Lega Matteo Salvini mentre balla a torso nudo e cappekllino in testa su una spiaggia, aggiungendo la scritta: "L’immondizia non solo negli oceani....è anche sulla terraferma....a volte si muove".

A chi gli fa presente che l’immagine risale a 3 anni fa, Santini non risponde ma continua nel suo attacco contro ministro dell’Interno.