Famiglia, lite Tria-M5s: "Non ci sono coperture". "Curioso che le neghi"

" Le copertute sul decreto famiglia non sono ancora state individuate ". Per questo, secondo quanto spiega il ministro dell'Economia, Giovanni Tria, il decreto famiglia annunciato dal Movimento 5 Stelle è stato rinviato.

Solamente a fine anno e non adesso " sapremo se si spenderà meno di quanto preventivato " per il reddito di cittadinanza ed " è chiaro come queste spese non si possano portare all'anno seguente" , conrinua Tria, durante un'intervista ad Agorà, su Rai Tre. Nessuna copertura individuata, quindi, sul miliardo "avanzato" dal reddito di cittadinanza: " Se questo miliardo c'è, non sappiamo cosa sia ", perché ancora non si può dire se si spenderà meno di quanto è stato previsto.

"La cosa più importante- contina il ministro dell'Economia- è quella di ricreare un clima di fiducia intorno ai programmi economici del governo, non è tanto il tetto del 3% ". L'obiettivo, infatti, è " convincere chi presta soldi all’Italia a farlo a un tasso non troppo alto ".

Luigi Di Maio, leader dei pentastellati, risponde a Tria: " Non mi impicco al fatto di approvare il decreto prima delle elezioni europee, per me si può approvare pure il giorno dopo, perché non è una trovata elettorale ". Il devreto rappresenta, invece, " una priorità del Paese ": aiutare le famiglie dovrebbe stare, a sua detta, in cima alla lista delle cose da fare, " e se ci vogliono 5/6 giorni in più per scriverlo ancora meglio io sono a disposizione ".