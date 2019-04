Trizzino si scaglia contro Salvini: "La Lega ci disprezzava e ora chiede il nostro voto"

Non si placano le polemiche per la visita del ministro Matteo Salvini in Sicilia. Dopo il pienone di ieri a Monreale, Bagheria e Corleone e il giro di oggi a Motta Sant'Anastasia, Gela e Mazara del Vallo. Si è alzato un coro di critiche per una presenza che qualcuno ha definito fuori luogo.

L'ultimo in ordine di tempo arriva direttamente da Giorgio Trizzino, deputato nazionale alla Camera del Movimento 5 stelle. Un appello che ha voluto lanciare ai suoi conterranei siciliani. " Ieri le piazze delle nostre città erano stracolme di simpatizzanti (e mi auguro più di curiosi) che hanno ascoltato i comizi di Salvini - scrive Trizzino -. Questo avveniva nello stesso momento in cui alcuni esaltati rendevano onore a Benito Mussolini a Milano. Confesso di essere rimasto colpito osservando tali immagini di folle osannanti e mi sono ricordato dei miei nonni e dei miei genitori che raccontavano vecchie storie di adunanze oceaniche dove venivano esaltati il valore e la preminenza dello Stato, la sacralità dei confini, la fermezza nei confronti delle altre nazioni europee, il principio della legittima difesa, la concezione gerarchica e piramidale del mondo" .

Nella sua disamina Trizzino racconta il passato dei nonni e la Resistenza italiana. " Racconti da cui traspariva anche la sofferenza per essere stati testimoni di una storia sfuggita di mano, in cui ci si ritrovava nelle piazze a migliaia solo con la speranza di poter vivere meglio e per osannare un uomo che prometteva tutto a tutti ".