Trump adesso tifa per l'Italexit "Si sta molto meglio senza l'Ue"

Trump non usa giri di parole e "chiama" l'Italia fuori dall'Ue. Il presidente degli Stati Uniti, in un'intervista a Lbc, commenta gli equilibri politici all'interno dell'Unione e di fatto analizzando le vicende della Brexit, manda un messaggio chiaro anche al nostro Paese: "L'Italia starebbe molto meglio fuori dall'Ue. Ma se loro voglio avere un’unione - ha osservato il presidente americano in collegamento da Washington - va bene". Parole di fuoco quelle del Tycoon che di certo faranno discutere. Il giudizio di Trump sull'Unione europea è piuttosto critico e così non risparmia stoccate a Bruxelles: "Ho detto a Boris Johnson che è molto difficile avere a che fare con l'Unione Europea...".

Insomma il presidente americano non ha paura di andare allo scontro con l'Ue e ai microfoni di Lbc spiega ancora in modo più chiaro la sua posizione cercando di tranquillizzare i britannici per i rapporti commerciali con Washington nel post Brexit: "Noi non vogliamo avere niente a che fare con la vostra sanità pubblica. Parliamo soltanto di commercio, che nel vostro caso, se faceste un accordo con noi, sarebbe quattro-cinque volte più grande di adesso, e la vostra economia ne gioverebbe moltissimo. Ma oggi voi siete bloccati dall'Unione Europea, come altri Paesi nell'Ue. Anche l'Italia e altri Paesi starebbero molto meglio senza l'Unione Europea". Insomma la sfida del Tycoon all'ue ormai è aperta. Trump però menziona solo l'Italia e lascia da parte ad esempio altri Paesi come Francia o Germania. Di certo da Bruxelles potrebbe arrivare una risposta alla stoccata di Trump. Ma anche da Roma potrebbe arrivare una risposta. Il caso è aperto e di certo si spalanca il dibattito tra chi condivide la posizione del Tycoon e chi invece crede ancora in questa Europa che finora si è voltata dall'altro lato per l'emergenza migranti e ha dispensato solo regole (spesso inutili come quelle sul mercato delle vongole...)