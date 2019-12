Trump a Greta: "Hai problemi di rabbia". Lei lo beffa sui social: "Ci sto lavorando"

Ormai sono cane e gatto. Parole feroci a distanza. Il presidente americano Donald Trump, 73 anni, contro la paladina dell'ambiente e del clima Greta Thunberg, 16 anni. Stavolta l'oggetto del contendere è l'incoronazione a «persona dell'anno» che il settimanale statunitense «Time» ha tributato a Greta, riconoscendole il merito di aver mobilitato una generazione di giovani alla sua causa e di aver coinvolto i leader mondiali. Greta è la più giovane a cui il magazine ha attribuito il riconoscimento dalla sua fondazione nel 1923. Ma per il leader Usa la decisione è «ridicola», «veramente ridicola». In un tweet The Donald ha detto la sua: «Greta dovrebbe lavorare sul suo problema di controllo della rabbia e poi andare a vedere un buon film di vecchia data con un amico! Calma Greta, calma!».

Come era già accaduto in passato, la ragazza non si è lasciata sfuggire l'occasione. E ha usato le parole del presidente come definizione ironica di se stessa sul suo profilo Twitter. Definendosi proprio così, «un'adolescente che sta lavorando sul suo problema di gestione della rabbia» E che «attualmente si sta rilassando guardando un buon vecchio film con un amico».

A fare da arbitro, come su un ring, arriva il presidente francese. Parlando all'Eliseo con 80 studenti e ricercatori del programma «Make our planet great again», lanciato due anni fa, Emmanuel Macron ha spiegato quanto ritiene difficile farsi sentire nella lotta contro il cambiamento climatico perché c'è una polarizzazione fra «la squadra di Greta» e «la squadra di Donald Trump» e che «ci sono molte persone che hanno voglia di cambiare ma è molto dura perché non sarà mai abbastanza per Greta e sarà sempre troppo per Donald». «Ci sono delle persone che dicono con Greta: Non fate niente, il che è esasperante, colpevolizza e a mio avviso non fa muovere la gente. E ci sono coloro che con Donald dicono: Non serve a niente ciò che fate, non funzionerà mai, ha proseguito Macron poco prima di partire per Bruxelles per un summit Ue consacrato in particolare alla questione del clima.