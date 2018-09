Migranti, Salvini va in Tunisia: "Pronto il piano per i rimpatri"

A causa del maltempo la Tunisia ha dovuto bloccare il rimpatrio di 45 immigrati clandestini. Non essendo, infatti, arrivata l'autorizzazione i tunisini, che erano già pronti a salire a bordo di un aereo per tornare in Africa, sono rimasti in Sicilia. "Stiamo lavorando per cambiare" , ha assicurato ieri sera Matteo Salvini che giovedì prossimo volerà in Tunisia per incontrare il presidente della Repubblica, Beji Caid Essebsi, e il ministro dell'Interno, Hichem Fourati. "Voglio capire dalle autorità di quel Paese come possiamo fare per aiutarli a crescere e a dare lavoro e a controllare meglio le loro coste" .

Per ore i 45 immigrati tuisini sono rimasti all'aeroporto di Palermo dopo essere giunti dal centro di accoglienza di Milo, a Trapani, per essere imbarcati. Dal ministero spiegano che il volo di rimpatrio verso la Tunisia è stato rimandato su richiesta del governo africano a causa di una calamità naturale. Tutti i tunisini sono stati quindi riportati a Trapani in attesa del prossimo volo.

Ad ogni modo Salvini è già al lavoro per cercare di velocizzare il più possibile i rimpatri dei clandestini. Per questo giovedì prossimo andrà in Tunisia. "Quest'anno sono sbarcati in Italia via mare più di quattromila tunisini - ha spiegato il ministro leghista intervistato da Nicola Porro nella seconda puntata di Quarta Repubblica - voglio capire dalle autorità di quel Paese come possiamo fare per aiutarli a crescere e a dare lavoro e a controllare meglio le loro coste" .