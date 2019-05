"In tv pure a Natale", "Censura". È scontro Salvini-Pd su Fazio

Fabio Fazio agita e non poco la politica. Il conduttore di Che tempo che fa ha annunciato ieri in diretta il taglio di tre puntate dello spin off del lunedì sera per lasciar spazio a Bruno Vespa in vista del voto per le Europee. Un annuncio, quello di Fazio, che ha scatenato non poche polemiche e qualche piccolo terremoto in Rai. Da settimane il conduttore per il suo compenso è finito nel mirino del vicepremier che a più riprese ha declinato l'invito in studio a Che tempo che fa. Inevitabile però un commento da parte del leader del Carroccio sull'ultimo taglio nei palinsesti con le tre puntate del lunedì di Fazio cancellate: "I o Fazio lo vorrei in onda anche a Natale e Capodanno perchè più fa campagna elettorale per la sinistra, più gli italiani aprono gli occhi e votano Lega ".

Poi il leader della Lega ha affondato il colpo sul leader del Carroccio: " Non entro nel merito delle scelte aziendali. Più mi attacca Fazio con il Rolex al polso più gli italiani capiscono. Ho tanti problemi di cui occuparmi che sicuramente non è quello che va in onda su Raiuno il lunedì sera che mi toglie il sonno ". Insomma la chiusura in anticipo della stagione di Che fuori che tempo che fa ha scatenato un acceso dibattico politico. E in soccorso del conduttore arrivano le parole del segretario del Pd, Nicola zingaretti: " Su Fazio chiamatela come volete. Io la chiamo censura contro la libertà di espressione ", ha scritto in un post sulla sua pagina Facebook. Lo scontro politico sul conduttore adesso si allarga. Fazio in precedenza aveva fatto sapere di avere ancora due anni di contratto con la Rai. Salvini da tempo chiede una riduzione dello stipendio ma di fatto per il momento la richiesta del ministro è rimasta inascoltata e il braccio di ferro tra il leader della Lega e il conduttore continua...