La Ue va in pressing sull'Italia: "Entro domani i chiarimenti"

Tutto come previsto: il governo italiano trova nella notte un'intesa sulla manovra economica e da Bruxelles parte una lettera per chiedere nuovi chiarimenti sulla legge di Bilancio che il Conte bis si appresta a scrivere. Chiarimenti che dovranno arrivare "entro domani" e che serviranno a elaborare una "valutazione finale" da parte dell'Europa.

La missiva è firmata da Pierre Moscovici (commissario uscente agli Affari economici) e il vicepresidente Valdis Dombrovskis: "Tenendo conto del dibattito svoltosi nella riunione dell'Eurogruppo del 9 ottobre sulla situazione economica e sulla politica di bilancio nell'area dell'euro, la Commissione europea cerca di proseguire un dialogo costruttivo con l'Italia per giungere ad una valutazione finale", scrive la Commissione Ue.

Non si tratta di un avvertimento, ma di una richiesta di informazioni aggiuntive rispetto al Documento programmatico di bilancio approvato "salvo intese" martedì scorso. Ma questo non esclude che nelle prossime settimane l'Europa non chieda di cambiare la manovra. Nel mirino quest'anno ci sono però il debito pubblico (calcolato al 134,8% del Pil) e la deviazione dello 0,7% sul saldo strutturale (l'Ue chiede un +0,6%, Gualtieri prevede un peggioramento dello 0,1%).