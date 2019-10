Umbria, Di Maio: "Domani un evento di coalizione per spiegare la manovra"

L'obiettivo è quello di spiegare la manovra. E il luogo adatto per farlo, per Luigi Di Maio, capo politico del Movimento 5 Stelle e ministro degli Esteri, è la regione che tanto sta facendo discutere per l'importanza (politica) delle sue prossime elezioni. " Stiamo lavorando, in queste ore, per un evento domani in Umbria con tutti i rappresentanti di questa coalizione di governo, per spiegare la manovra ", ha annunciato il leader pentastellato, a margine di una visita al cantiere della Terni-Rieti.

" Inviteremo anche il presidente del Consiglio Giuseppe Conte, insieme al segretario del Partito democratico, Nicola Zingaretti, al ministro della Salute Roberto Speranza e a chi vorrà partecipare ", ha dichiarato Di Maio. Che ha poi fatto riferimento anche a un invito ai membri del nuovo partito dell'ex presidente del Consiglio Matteo Renzi: " Anche Italia Viva, se vorranno partecipare ". L'obiettivo dichiarato dell'evento, di cui però non si conoscono ancora le caratteristiche e le circostanze, ha spiegato il ministro, sarà " spiegare, nei dettagli, questa manovra, che mantiene la promessa di non aumentare l'Iva, abolisce il super ticket in sanità, istituisce un assegno unico per le famiglie che fanno figli e abbassa il cuneo fiscale ". Il leader del M5S ha poi dichiarato: " Abbiamo fatto un grande lavoro per questa legge, arriveremo anche a una soluzione per le partite Iva, ma siamo sulla strada per fare in modo che nel 2020 i cittadini possano vedere migliorata un po' la loro qualità della vita ".