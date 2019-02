La comunità italiana in Venezuela scrive a Mattarella: "Presidente, riconosca Guaidó"

" Chiediamo al governo italiano, al presidente Sergio Mattarella, di aderire alle decisioni dell'Unione europea, riconoscendo Juan Guaidó presidente ad interim del Venezuela ". L'hanno diffuso tramite un testo e così i rappresentanti della comunità italiana in Venezuela, una delle più nutrite, hanno letto in piazza, a Caracas, in queste ore, una lettera aperta, indirizzata al Capo dello Stato.

E su Twitter, un appello più ampio dei rappresentanti della comunità italiana, è stato rilanciato dal profilo dell'Assemblea nazionale del Venezuela: " Diciamo al presidente dell'Italia che siamo stupiti per la posizione assunta dal governo italiano. Oggi chiediamo che si schieri accanto ai venezuelani e riconosca Guaidó come presidente ". L'organo, utilizzando l'hashtag #ElMundoEstáConVzla (Il mondo sta col Venezuela), ha dato spazio alle posizioni assunte anche da altre comunità straniere presenti nel Paese.