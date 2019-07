Vercelli, vicepresidente del Consiglio comunale choc: "Gay e lesbiche, ammazzateli"

" Quante merde in giro", "Schifosi comunisti", "Froci", "Feccia d'Italia, lesbiche e gay", "Esseri schifosi ". Sono le frasi che accompagnano i post sui Pride e sugli affidamenti illeciti di Bibbiano che compaiono sulla pagina Facebook di Giuseppe Cannata, vicepresidente del consiglio comunale di Vercelli.

Per Cannata, eletto da circa un mese, quando è stata rinnovata l'amministrazione cittadina, c'è già chi chiede le dimissioni. Come spiega Repubblica, il vicepresidente è finito al centro delle polemiche dopo la pubblicazione di un post in cui ha scritto: " E questi schifosi continuano imperterriti. Ammazzateli tutti ste lesbiche, gay e pedofili ". Il commento, che riprende un intervento del senatore Simone Pillon, è stato poi rimosso, ma ha creato non poche polemiche.