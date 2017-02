Virginia Raggi beneficiaria della polizza sulla vita di Salvatore Romeo

Nel gennaio 2016 Salvatore Romeo ha nominato Virginia Raggi beneficiaria della sua polizza vita. È quanto avrebbe scoperto la Procura di Roma che sta indagando sulle nomine fatte dal sindaco di Roma in Campidoglio.

Secondo quanto riporta Il Fatto Quotidiano, quando ha sottoscritto il contratto, alcuni anni fa, Romeo ha indicato come beneficiario un'altra persona, di cui non si conosce il nome. Per alcuni anni il funzionario del comune di Roma ha pagato regolarmente i premi permettendo così l'accumulo del capitale da riscuotere al momento della sua morte: circa 30mila euro. Poi nel gennaio dello scorso anno ha cambiato idea: la beneficiaria della sua polizza sarebbe diventata la Raggi, che di lì a poco si sarebbe presentata alle cosiddette "comunarie", cioè le primarie online interne al Movimento 5 Stelle, per essere poi candidata alla carica di sindaco di Roma ed infine eletta il 20 giugno battendo Roberto Giachetti.

La procura di Roma sta cercando di capire se il sindaco fosse a conoscenza del fatto anche considerando la nomina a capo di segreteria avvenuta nel luglio del 2016, con conseguente aumento di stipendio da 9mila euro annui a 110mila euro, diminuito a 93mila dopo l'intervento dell'Anac. Salvatore Romeo si è poi dimesso il 17 dicembre scorso dopo l'arresto di Raffaele Marra, finito in carcere con l'accusa di corruzione.