Virginia Raggi sul governo: "A Salvini è andata male, gli impegni si rispettano"

Questa mattina, in occasione dell'inizio della scuola, il sindaco della capitale, Virginia Raggi, era in visita in un istituto comprensivo di via Belforte del Chienti, a Roma, per inaugurare l'anno scolastico. E alla domanda di un bambino sul vecchio e il nuovo governo, sulle formazioni dei due esecutivi cambiati durante l'estate e l'alleanza Lega e Movimento 5 Stelle, il primo cittadino ha risposto così: " Matteo Salvini aveva preso un impegno con Luigi Di Maio per realizzare i punti di un contratto di Governo e a un certo punto ha deciso di romperlo ". E ha aggiunto: " C'è chi dice che lo ha fatto per il consenso ricevuto alle elezioni europee con la speranza di ottenere più voti con le elezioni nazonali ".

Rivolgendosi di nuovo ai ragazzi, Raggi ha dichiarato: " Questa cosa gli è andata male, Conte è stato confermato e quindi ora c'è una nuova squadra di governo, che mi auguro faccia cose importanti per il bene del Paese ". E ha concluso: " L'insegnamento che ne traiamo è che gli impegni presi con gli elettori vanno rispettati ".