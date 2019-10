Volpi, presidente del Copasir: "Ecco cosa chiederò a Conte"

Esperto di geopolitica, fedelissimo di Giancarlo Giorgetti e "salviniano" doc: parliamo del leghista Raffaele Volpi, ex sottosegretario alla Difesa del governo gialloverde da poco eletto a presidente del Comitato parlamentare per la sicurezza della Repubblica (Copasir). Nato a Pavia il 27 febbraio del 1960, riporta l'Agi, Volpi vive da anni nel Bresciano, a Palazzolo sull'Oglio. Diplomato all'istituto tecnico per geometri nel 1979, tra le diverse attività svolte in campo politico, ha ricoperto l'incarico di consigliere comunale a Capriolo (Brescia). Nel 2008 la sua prima elezione in Parlamento, alla Camera dei deputati, nelle file della Lega Nord. Durante la legislatura è stato componente della I commissione Affari Costituzionali nonché della giunta per il regolamento e dell'osservatorio dei deputati sui fenomeni di xenofobia e razzismo.

Eletto a presidente del Copasir grazie all'accordo con il centrodestra, in un'intervista a Libero Volpi promette di fare luce su due vicende scottanti: la doppia visita del ministro della giustizia Usa William Barr e del Procuratore John Durham in Italia e la nascista del governo giallo-rosso. Perché il sospetto in casa leghista è che "Giuseppi" Conte, per ottenere un appoggio dall'America al suo nuovo governo, sia stato particolarmente accomodante con i funzionari dell'amministrazione Trump. " Presiedo un organo di garanzia istituzionale: dobbiamo semplicemente appurare cosa è successo tra i nostri servizi segreti e quelli americani nei giorni di agosto in cui il ministro della Giustizia Usa, William Barr, autorizzato da Conte, ha incontrato i nostri 007 " spiega Volpi. Il neo-presidente del Copasir spiega però che non è improprio che i nostri Servizi parlino con quelli di Paesi alleati, perché l'attività di intelligence è relazione. " Quello che cercheremo di verificare - osserva - è se è stato varcato il discrimine tra livello tecnico e politico, perché gli 007 non possono essere usati per svolgere compiti politici" .

Incalzato sulla visita di William Barr, il presidente del Copasir spiega di non essere un "complottista" e che i nostri servizi sono professionisti serissimi e di alto livello: " Del caso Barr - afferma - si sta facendo un gran polverone perché la sua visita è avvenuta in concomitanza con i giorni caldi della crisi di governo, il cui evolversi ha avuto chiare anomalie politiche, ma non mi immagino chissà che cosa. Il guaio è che in Italia tutto diventa centrale e riconducibile a tensioni politiche" . E allora come giustificare quel tweet del Presidente Usa Donald Trump in favore di "Giuseppi", che sembrava una sorta di endorsement? " Io non ho la minima idea del perché il presidente Usa abbia fatto quell' endorsement. Trump è un politico insolito, credo che a volte abbia delle uscite spontanee e dica semplicemente quel che gli passa per la testa". Inoltre, fatta eccezione per la Gran Bretagna, sottolinea, " l'Italia in questo momento è il Paese europeo al quale gli Usa sono più vicini. Non dipende dal governo, ma dal nostro ruolo nel Mediterraneo e in Europa, dai cattivi rapporti di Trump con la Germania e dalle ambizioni di Macron di mettersi alla guida di un nuovo esercito europeo ".

Giuseppe Conte è avvertito: ora la Lega ha l'asso nella manica per pretendere e fare chiarezza sulla vicenda "Spygate" che ha investito in pieno il nostro governo.