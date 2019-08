"Voto anticipato? Lo vedremo anche prima di settembre"

" Non è che ci obbliga il buon Dio a stare incollati alle poltrone ". Con questa risposta il ministro dell'Interno, Matteo Salvini, apre alla possibilità di elezioni anticipate. Se prevarranno i dissidi all'interno del governo e ci saranno le condizioni per un voto anticipato " lo vedremo a breve, anche prima di settembre ", ha affermato a margine dell’incontro con le parti sociali al Viminale.

" Oggi abbiamo raccolto idee per l'Italia dei prossimi 20 anni. Se riesco ad applicarle bene - ha aggiunto Matteo Salvini - altrimenti o le fa qualcun altro o sicuramente non siamo qua attaccati alle poltrone. Non è che ci obbliga il buon Dio a stare incollati ".

Fin dalla sua nascita, l'esecutivo si è caratterizzato per gli scontri tra gli alleati di governo. M5S e Lega si sono trovati agli opposti su diversi temi: dalla Tav alla Sicurezza passando per le Autonomie, solo per citarne alcuni. Più volte il leader leghista ha parlato di elezioni anticipate e ora torna alla carica. " Lo vedremo a breve. Abbiamo lavorato bene per tanti mesi. Sarebbe sciocco negare che da mesi ci sono polemiche e litigi ", ha spiegato.