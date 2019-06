Di Maio accusa Whirlpool: "Non ha rispettato i patti, revocherò gli incentivi"

" Questa mattina firmerò una direttiva ministeriale che revoca gli incentivi ricevuti da Whirlpool, milioni di euro degli italiani ". Ad annunciarlo è Luigi Di Maio, ministro del Lavoro e dello Sviluppo Economico, che ha preso tale decisione dopo l'avvertimento lanciato una settimana fa. Il comunicato è arrivato direttamente sulla pagina Facebook del vicepremier del Movimento 5 Stelle, che sulla questione ha aggiunto: " Se vieni in Italia e prendi i soldi dello Stato, non è che poi te ne vai e chiudi gli stabilimenti tenendo un atteggiamento contrario ai patti e lasciando centinaia di famiglie in difficoltà. È inaccettabile! ".

Europa e salario minimo

Il capo politico grillino ha toccato anche la tematica relativa all'Europa: " Dobbiamo essere forti delle nostre convinzioni e pretendere più rispetto in Europa. Su questo nessun dubbio. Di sicuro non vogliamo andare contro l'Ue, ci vuole un dialogo, ma è fondamentale farci rispettare. Nessuno si metta in testa di tagliare i servizi ai cittadini italiani. Non lo permetterò! ".

Occhi puntati anche a dicembre, quando bisognerà fare una legge di bilancio " che sia in grado di aumentare gli stipendi dei cittadini ed abbassare le tasse. Anzi, lasciatemi dire che, in merito al tema del salario minimo, mi aspetto che già da oggi si lavori meglio in Senato. Non c’è più tempo da perdere ".