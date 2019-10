Whirlpool Napoli, ritirata la procedura di cessione: "Prima vittoria"

Whirlpool ha ritirato la procedura di cessione dello stabilimento di Napoli. Ad annunciarlo è stato Stefano Patuanelli mediante una diretta video condivisa sul proprio profilo Facebook: " È un primo passo che sicuramente ci consente di risederci ad un tavolo per provare a risolvere definitivamente i problemi di quello stabilimento ". Il ministro dello Sviluppo economico si è detto soddisfatto per questo primo risultato, ma ha detto di tenere alta la guardia: " Non voglio essere trionfalista e non voglio dire che abbiamo risolto definitivamente il problema ". È stato possibile fare questo importante passo grazie " all'impegno dei lavoratori, alla compattezza che hanno dimostrato, all'impegno costante e alla manifesta volontà di continuare a lavorare in quello stabilimento ".

L'azienda ha fatto sapere che è stata intrapresa tale scelta al fine di " ripristinare un clima costruttivo nella trattativa " con le parti in causa poiché le attuali tensioni sono " controproducenti nella ricerca di una soluzione condivisa, a fronte di una situazione di mercato che rende insostenibile il sito e che necessita di una soluzione a lungo termine ". L'urgenza primaria resta quella di " garantire un futuro sostenibile nel lungo termine allo stabilimento di Napoli e ai suoi 400 dipendenti ". Nella nota Whirlpool Emea infine ha anticipato: " Alla luce di questo nuovo e importante sviluppo, nei prossimi giorni ripartirà il tavolo di confronto con tutte le parti coinvolte ".

"Prima vittoria"