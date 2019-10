Zingaretti avverte il governo: "Adesso basta liti"

Nicola Zingaretti rilancia l'azione dei giallorossi: " Non voglio andare al voto e farò di tutto per dare vita a questo governo ". Il segretario del Partito democratico, intervenuto ai microfoni di SkyTg24, ha dettato la linea che l'esecutivo dovrebbe seguire: " La maggioranza deve cambiare passo, litigare meno e produrre di più. Serve al Paese, se no non verremo mai riconosciuti come una alternativa credibile alle destre ".

La priorità restano le misure economiche, a partire dal taglio delle tasse ai salari più bassi: " Siamo passati da luglio, quando si diceva 'tassiamo le cassette di sicurezza', cosa folle, a una stagione in cui diciamo 'ridiamo agli italiani di ceto medio mille euro in più' ".

Le alleanze

Il governatore della Regione Lazio è intervenuto anche sulla questione alleanze, bocciate da Luigi Di Maio: " Ogni regione sceglierà per conto proprio le alleanze migliori. Il tema non è quale sia il destino del Pd o del M5S, ma il destino del Paese: si dovrà trovare l'alleanza giusta per ottenere i risultati ".