Zingaretti: "Basta divisioni e polemiche. Restiamo uniti e lavoriamo insieme"

Unità, speranza, stop alle polemiche e alle divisioni con un richiamo a Matteo Renzi e Matteo Salvini. Parole e concetti rimarcati dal segretario del Partito democratico Nicola Zingaretti a Perugia durante l’apertura della campagna elettorale di Vincenzo Bianconi, candidato unitario tra dem e grillini.

In un colloquio con Il Messaggero, Zingaretti ha evidenziato che non lo si vedrà mai scontrarsi con Renzi e discutere con lui perché “ un leader non deve dire parole divisive. La leadership, come dovrebbe essere chiaro a tutti - spiega il segretario del Pd - deve avere sempre una bussola tra le mani, che è quella dell'unità. Si va lontano, se si procede tutti insieme. Facendo polemiche, si resta fermi ”. Zingaretti è convinto che il nostro Paese abbia la necessità di concentrarsi sui problemi reali e di risolverli. Secondo lui, infatti, i cittadini sono molto attenti alla concretezza della classe politica verso le questioni economiche e sociali che li riguardano.