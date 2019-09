Zingaretti: "A Conte chiedo lealtà, adesso si cambia tutto"

“A Conte e al M5s dico, anche dieci volte, chiedo una cosa rivoluzionaria: la lealtà”. Nicola Zingaretti alla Festa delll’Unità di Ravenna esordisce così alla vigilia del voto di fiducia che il premier chiederà domani alla Camera alla sua nuova maggioranza.

“Adesso in Italia si cambia tutto" , ha tuonato Zingaretti, preoccupato soprattutto per la situazione economica dell'Italia. "Domani in Parlamento si volta pagina, finisce l’era del populismo, chiudiamo la stagione dell’odio e apriamo quella della politica della speranza”, ha dichiarato il segretario del Pd che ha, poi, respinto le accuse di trasformismo e di ribaltone che pendono sul suo partito. “Non c’è nessun tradimento popolare. Questo governo nasce in Parlamento” , ha spiegato. Zingaretti ha chiesto un cambio di passo alla nuova maggioranza composta da M5s e da Leu: “ Ora che abbiamo accettato questa sfida dobbiamo essere convinti che tra nemici non si governa per il bene dell’Italia".