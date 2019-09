Zingaretti, Conte, Di Maio come le Tre Grazie: "Gli amori estivi durano?"

Nicola Zingaretti, Luigi di Maio e Giuseppe Conte sono stati immortalati in piazza Capizucchi, a Roma. A farlo, in un murale, è stato l'artista di strada Tvboy che, all'indomani della nascita del nuovo governo ha voluto suggellare il matrimonio tra Partito Democratico e Movimento 5 Stelle, con un'installazione.

L'opera, intitolata Le tre Grazie, si ispira alla tavola di Raffaello Sanzo, con un chiaro richiamo al cupido di Botticelli, come spiega lo stesso artista. Così, Conte, Di Maio e Zingaretti sono raffigurati come Aglaia, Eufrosine e Talia, con tanto di mela in mano: una dipinta col simbolo del Pd, l'altra con quello grillino e la terza con il tricolore italiano. Nell'angolo, un cupido con una faccia familiare scocca una freccia, quella che ha fatto nascere l'amore tra i due partiti, reso evidente da due cuori sullo sfondo, uno rosso e uno giallo. Il putto ha le sembianze di Matteo Renzi.

Il dipinto in sé potrebbe quasi sembrare innocuo, se non fosse per la didascalia che ha accompagnato i post su Instagram dell'artista di strada. " Gli amori estivi possono durare ?", si chiede Tvboy. E allora, il murale assume un significato del tutto diverso, quello di un governo nato grazie a una "freccia" scoccata da sinistra, che non dà la certezza di una durata e di una solidità permanente.

Tvboy non è nuovo a questi tipi di intallazioni. Basta ricordare, per esempio, i ritratti di Papa Francesco, Donald Trump, Francesco Totti o Carola Rackete con l'aureola. Ma quello che lo ha reso famoso fu il bacio tra Matteo Salvini e Luigi Di Maio, dopo l'accordo politico tra Lega e M 5 S, per la formazione del governo gialloverde.