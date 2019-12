Zingaretti fa tremare il governo: "La pazienza ha un limite"

Nicola Zingaretti apre la direzione del Pd mettendo in chiaro quali sono le condizioni per proseguire con l'esperienza di governo con il Movimento 5 Stelle. Il segretario del Partito democratico si è rivolto al presidente del Consiglio Giuseppe Conte: " Guidi la cordata. Noi saremo leali ma la stessa lealtà la chiediamo agli alleati ". E ha lanciato un avvertimento chiaro agli alleati: " Senza concessioni a chi cerca visibilità perché la pazienza conosce un limite, quello della sopportazione. Meno di questo significa camminare nel vuoto ". Ma ha poi ribadito: " Nessun ricatto né ultimatum ma nemmeno uno scambio, serve trasparenza di chi si assume la responsabilità ". E ha precisato che queste parole non devono considerarsi come una minaccia di crisi, ma semplicemente rappresentano un richiamo ai grillini: " Basta scaricare sulla maggioranza problemi interni ai partiti. Si deve essere alleati non avversari ". Il dem ha detto di lasciare stare la riedizione dei contratti poiché " sanno di film in bianco e nero ". A suo giudizio ciò che realmente serve al Paese sono " pochi traguardi, pochi provvedimenti che giudichiamo fondamentali per imprimere alla legislatura lo scatto necessario ".

Legge elettorale e manovra

Il governatore della Regione Lazio ha chiesto un mandato per valutare " una legge proporzionale a un turno con adeguati sbarramenti, liste corte, parità di genere e l'ipotesi del voto per gli studenti fuori sede ". L'intenzione è di arrivare a un accordo entro il 15 gennaio, quando la Corte Costituzionale si riunirà sul referendum abrogativo su una parte del Rosatellum proposto dalla Lega. L'obiettivo principale è quello di dire addio al Rosatellum, definito " pessimo " in quanto " non dà alcuna garanzia e può portare a gravi squilibri ". Perciò sarà fondamentale " aprire il confronto anche con le opposizioni " - soprattutto dopo l'apertura di Matteo Salvini al proporzionale - dato che la legge elettorale " è indispensabile per il Paese e non va approvata per danneggiare avversari ".