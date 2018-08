Zingaretti prepara la scalata al Pd e attacca Salvini: "Irruente eversivo"

"Se vogliamo aprire una fase nuova per questo Paese, dobbiamo fare in fretta. Occorre [...] un nuovo Partito Democratico, per una nuova alleanza. Salvini? Un irruento eversivo" . In una lettera a Repubblica, il governatore del Lazio Nicola Zingaretti ha parlato in questi termini della necessità di rilanciare il centro-sinistra con una nuova formula, attaccando al tempo stesso il segretario della Lega con parole durissime. Il tutto qualche ora dopo avere lanciato strali anche contro il Movimento 5 Stelle, accusato di "avallare degli squallidi giochetti" che secondo l'esponente Pd mirerebbero a lasciare Foa presidente della Rai.

"Se vogliamo aprire una fase nuova per questo Paese, dobbiamo fare in fretta. Occorre riordinare le nostre idee e le nostre forze. Occorre un pensiero nuovo della politica e della partecipazione. Un nuovo Partito Democratico, per una nuova alleanza" . È l'incipit della lettera che Nicola Zingaretti ha inviato oggi al quotidiano Repubblica. "Significa sviluppare inedite forme della partecipazione politica a partire da un innovativo nostro investimento per la presenza nella rete e la ricostruzione di un tessuto associativo che dia autonomia ai cittadini che si impegnano, luoghi certi di incontro, partecipazione e decisione per le persone oggi così disperse. Questa visione non potrà che avere come cuore il tema della crescita e dell'equità" , spiega l'esponente dem, per il quale proprio crescita ed equità "troppe volte in questi anni hanno vissuto separate creando difficoltà e incertezze" .