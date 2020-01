La proposta dell'ex sindaco sui social: insegnare Bella Ciao a scuola

"Più che i post sulla memoria, bisognerebbe insegnare la storia e far cantare bella ciao nelle scuole" . È la proposta choc dell'ex sindaco di Pantigliate, Veneziano Claudio, apparsa in bella mostra – e con tanto di sfondo colorato ad hoc – sulla bacheca del suo profilo Facebook nella Giornata della Memoria.

Una sortita molto discutibile, di quelle che destano non poche perplessità e provocano una vaga sensazione di straniamento. Così, proprio nel giorno in cui tutto il mondo ricorda con grande amarezza le vittime dell'Olocausto - lo United States Holocaust Memorial Museum riferisce una stima aggiornata attestante circa 16/17 milioni di vittime del processo di "arianizzazione" in seno al Terzo Reich – l'ex primo cittadino di Pantigliate ha la bizzarra idea di scrivere un post dal contenuto piuttosto opinabile. E se la proposta di politicizzare la scuola – con una chiara e democratica virata a sinistra – attraverso l'insegnamento dell'inno partigiano farà storcere il naso a molti, il resto dello scritto lascia a dir poco esterrefatti: meno post sulla Memoria, in sintesi. Proprio alla data del 27 gennaio.

Dunque, mentre nel resto del mondo si svolgono cortei silenziosi per onorare il ricordo dei 6 milioni di ebrei innocenti che persero la vita durante il genocidio nazista, alle porte di Milano, Veneziano Claudio suggerisce di limitare i post commemorativi in favore delle note di "Bella Ciao". "Bisognerebbe insegnare la storia scuola e far cantare bella ciao nelle scuole" , scrive. Forse una provocazione? Chissà. Fatto sta che la sortita ha scatenato il popolo del social con reazioni piuttosto contrastanti.