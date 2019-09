Torna a parlare il padre di Meghan Markle: "Voglio vedere mio nipote"

In salotto ha in bella mostra una di quelle foto scattate dai papà orgogliosi dei loro figli, e sul muro, poco sopra il divano, un’altra immagine appesa, come fosse un quadro, di una ragazza sorridente vicino al suo papà.

Entrambe le foto sono, dolorosi ricordi quotidiani della separazione da sua figlia. A dirlo Thomas Markle, il padre della Duchessa del Sussex Meghan Markle estraniato ormai da anni dalla vita della figlia, soprattutto dopo il matrimonio con il principe Harry. Thomas Markle vive a Rosarito un piccolo paese sull’oceano al confine tra Stati Uniti e Messico. La sua casa è piena delle foto di tutti i suoi figli, anche i fratellastri più grandi di Meghan Tom Jr, e Samantha.

Solo di Meghan però, ha le tazze commemorative esposte sulle mensole, quelle realizzate per celebrare il matrimonio con il principe Harry e la nascita di Archie Harrison il nipote di Thomas che lui non ha mai incontrato. Per questo motivo il padre di Meghan torna a parlare dopo tanto tempo, nonostante ogni giorno appaiano sui giornali sue dichiarazioni, sulla figlia e il nipote, che però lui non ha mai rilasciato.

Si sente ingiustamente diffamato e tagliato fuori dalla vita del nipote, come ha raccontato in un’intervista esclusiva al “Daily Mail”.“ Vorrei che mi mandasse una foto di Archie, in modo da poterla mettere insieme alle altre che ho di Meghan - racconta - Non è la cosa che vorrebbe ogni nonno? Poi mi piacerebbe sapere se Archie ha il famoso naso Markle ”. Aggiunge.

“ Il mese scorso Meghan ha compiuto 38 anni, le ho inviato un biglietto tramite il suo consulente finanziario di Los Angeles, ma non ho mai ricevuto alcuna risposta, quindi non ho neanche idea se lo abbia ricevuto - continua - mi piacerebbe raccontare le dieci cose che la gente non sa di me, ma sono molto più di dieci, e quello che mi fa stare male sono le persone che non mi conoscono e dicono e continuano a mettermi in bocca parole che non ho mai detto ”.

“ Innanzitutto amo mia figlia - dice mostrando una foto di Meghan di quando aveva due anni - ho scattato io la foto e ho sempre amato lo sguardo pensieroso sul suo viso. Quella era la mia Meggie. Siamo sempre stati molto vicini, quando tornavo dal lavoro (il padre era un pluripremiato operatore delle luci a Hollywood) la abbracciavo forte e facevamo passeggiate di ore insiem e”.

Secondo Thomas, Meghan ha fatto molte sorprese a suo padre, come quando gli ha regalato i biglietti per andare a vedere insieme a lei una partita di football americano. “ Non ci sono mai stati problemi tra di noi, almeno fino a poco tempo fa. Sono stato zitto per non turbarla visto che aspettava un bambino, ma ora ho deciso di parlare perché lei e Harry, continuano a tenermi fuori dalla loro vita .

Avevo sperato che diventare madre avrebbe reso Meghan più dolce e mi avrebbe cercato. Invece non è mai successo ". Thomas fa anche mea culpa sulle foto uscite prima del matrimonio che lui aveva venduto ai paparazzi. “ Ero stato contattato da un’agenzia fotografica che ha detto che sarebbe stato il modo migliore per me, perché la stampa mi faceva sembrare come un senzatetto.

E’ stato un grave errore e volevo pubblicamente scusarmi con la famiglia reale ma sia Meghan che Harry mi hanno detto di non farlo. Così ho scritto a Jason Knauf, il segretario che si occupa dei rapporti esterni di Meghan ed Harry e lui si era incaricato di far uscire un comunicato con le mie scuse che però non è mai uscito da nessuna parte ”

Thomas parla anche dei due attacchi di cuore che gli hanno impedito di partecipare alle nozze della figlia e del suo disperato tentativo di mettersi in contatto con Meghan dal suo letto d’ospedale, ma lei, sempre secondo le sue parole, non si è mai fatta viva neanche per chiederle come stesse.

Parla anche del famoso discorso alle Fiji, dove la figlia parlando di scolarizzazione, disse di capire la difficoltà di potersi permettere l’università e tutte le altre spese per lo studio e di saperlo lei per prima visto che era riuscita faticosamente riuscita a pagarsi gli studi.“ Ho pagato io per tutti i viaggio di Meghan in Spagna e in Inghilterra. Ho pagato per il suo tirocinio in Argentina. Ho detto a Meg che avrei pagato per la sua educazione e l’ho fatto e a dimostrazione ho tutti gli estratti conto ”.

In ultimo Thomas dice che non si fermerà fino a che la verità suo suo conto non verrà fuori: “ Nessun padre merita questo tipo di trattamento quando è stato così buono con sua figlia. Tutti pensano che non abbia avuto nulla a che fare dopo che io e la madre di Meghan abbiamo divorziato, ma la verità è che ha vissuto la maggior parte del tempo con me fino a quando non è andata al college ”.

Si apre quindi un nuovo capitolo della "saga" familiare della duchessa e a quando pare il padre sembra molto intenzionato a farsi sentire, a riprova di questo ha voluto che sull'intervista fosse messo ben in evidenza che non ha percepito nessun tipo di compenso per la sua dichiarazione.