Adescavano bimbi ad Ostia, due indiani rischiano il linciaggio

Hanno rischiato il linciaggio due cittadini indiani di 28 e 35 anni, pescati a scattare fotografie ai bimbi in costume sul lungomare Toscanelli di Ostia. A denunciare i due, come racconta Il Tempo, è stata una bambina di nove anni che ieri pomeriggio è tornata in spiaggia piangendo, dopo che gli uomini l’avrebbero costretta ad allontanarsi con loro verso le barriere frangiflutti davanti al lido Elmi.

A quel punto i presunti pedofili, riconosciuti dalla piccola, sono stati circondati da decine di genitori. A salvarli dalla folla è stato il personale dello stabilimento che li ha rinchiusi in una cabina, guardandoli a vista in attesa dell’arrivo dei carabinieri. Secondo quanto è emerso dopo l’intervento dei militari i due avrebbero tentato di molestare quattro minori. Non solo, sui cellulari dei due uomini è stato trovato materiale pedopornografico oltre alle immagini dei piccoli in costume da bagno scattate nel pomeriggio.

Gli adescatori, entrambi disoccupati e incensurati, sono stati fermati in attesa del processo per direttissima che si celebrerà stamattina.