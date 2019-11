Anagnina, aggredito alla fermata del bus: pestato e rapinato

Una terribile notizia che scuote il cuore di migliaia di pendolari che ogni giorno vivono intorno alla stazione Anagnina di Roma. Preso a calci e pugni davanti la fermata del bus, poi rapinato dai suoi aggressori. A denunciare il fatto un 24enne del Bangladesh vittima di un pestaggio nei pressi, come detto, della stazione Anagnina. I fatti sono avvenuti nella notte tra il 26 e i 27 novembre e sul caso indagano i carabinieri della stazione di Tor Vergata.

Il giovane, secondo il suo racconto, era appena sceso dal bus notturno N1 e stava ritornando verso casa. Qui, due individui lo hanno accerchiato, colpito alle spalle e aggredito fisicamente. Una volta a terra è stato quindi rapinato di portafogli e cellulare. Ferito, il 24enne ha poi raggiunto il suo appartamento trovando supporto nel suo coinquilino che lo ha accompagnato in ospedale, chiamando nel frattempo anche il Numero Unico per le Emergenze: il 112. Sul posto si sono quindi recati i militari dell’Arma che hanno raccolto la testimonianza della vittima e si sono messi sulle tracce dei due aggressori partendo proprio dal capolinea della metro A (Anagnina).

Altro fatto di cronaca grave è accaduto sempre a Roma poche ore prima. Casco integrale e pistola. Così un 51enne ha rapinato un negozio in via Giorgio Giorgis, a Fiumicino. A dare l’allarme, allertando i carabinieri, è stato proprio il titolare dell’esercizio commerciale. Secondo quanto ricostruito, il rapinatore, dopo aver minacciato l’uomo, si è impossessato del denaro contenuto nella cassa ed è subito fuggito a piedi per le vie limitrofe, facendo perdere le proprie tracce. I militari hanno acquisito alcuni elementi utili al suo rintraccio e hanno immediatamente effettuato delle ricerche in zona. Dopo pochi minuti sono riusciti a individuarlo a poca distanza dal luogo della rapina. L’uomo è un 51enne di Fiumicino con precedenti, già noto perché detenuto agli arresti domiciliari per reati contro il patrimonio. Alla vista dei militari è immediatamente scappato.

I carabinieri lo hanno raggiunto a casa e hanno atteso il suo rientro che non è tardato ad avvenire. Alla vista dei militari il 51enne ha dato in escandescenze e ha iniziato ad aggredirli verbalmente, cercando di impedirgli l’accesso nell’abitazione. Dopo averlo immobilizzato hanno effettuato la perquisizione domiciliare che ha permesso di rinvenire oltre agli abiti indossati per la rapina, anche il casco da motociclista. Per l’uomo è scattato il fermo di indiziato per il reato di rapina, oltre all’evasione e resistenza a Pubblico Ufficiale. Dopo l’arresto è stato tradotto presso la casa circondariale di Civitavecchia, a disposizione dell’Autorità Giudiziaria.