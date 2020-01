Anziano picchiato per aver gettato i rifiuti sui cumuli di spazzatura

Troppi rifiuti per strada e, allora, scoppia la rissa tra anziani. A farne le spese, è stato un signore di 80 anni, Giuseppe B., finito al pronto soccorso con una frattura nasale e lesioni al volto.

Una storia che a molti farà storcere il naso, eppure è accaduta sul serio. Dove? A Roma, in zona Forte Boccea, nel pomeriggio di domenica 5 gennaio. Così, un 80enne è stato brutalmente malmenato da un passante per aver gettato un sacchetto di rifiuti organici nel bidone della spazzatura già strabordante di rifiuti.

Stando a quanto si apprende dall'edizione odierna de Il Messaggero , l'uomo si sarebbe diretto dalla propria abitazione verso via Adriano I in cerca di un piccolo varco tra ii cumuli di immondizia che, ormai da tempo ormai immemore, stanno trasformando la bellissima città capitolina in una grossa discarica a cielo aperto. Dopo aver ispezionato a lungo la zona, Giuseppe ha individuato un piccolo spazio in cui deporre il proprio sacchettino ma neanche a dirlo che, da lì a breve, è accaduto l'imprevedibile.

“ Non vede? Qui ci sono già abbastanza rifiuti, non ne getti altri ”, ha tuonato una voce alle spalle dell'anziano. E ancora: “ Non deve venire a buttare lo sporco in questi cassonetti” . Il novantenne non avrebbe fatto in tempo a voltarsi che sarebbe stato centrato al volto con due pugni violenti dallo sconosciuto. Ad aggredirlo è stato un altro pensionato, di circa 20 anni più giovane, che se l'è data a gambe levate lasciandolo ferito sull'asfalto. A quel punto, Giuseppe si è trascinato a fatica verso casa in cerca di disperato aiuto. Raggiunta l'abitazione, I familiari hanno subito allarmato I soccorsi e la polizia per denunciare il torto subito. L'uomo è stato trasportato all'ospedale San Carlo riportando una frattura complessa al naso e lesioni profonde al volto con una prognosi di ben 15 giorni. Tra qualche settimana dovrà sottoporsi persino ad una visita otorino-laringoiatra per appurare una sospetta lesione al timpano.