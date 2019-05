Atac ed Europee: calano le corse, troppi dipendenti scrutatori

Si prevedono giornate dure per il traffico della Capitale. Come a ogni tornata elettorale si ripresenta il problema degli autisti dell'Atac, la municipalizzata del trasporto pubblico romano, che riscoprono improvvisamente il loro senso civico e vanno a fare gli scrutatori.

Stavolta, fa sapere Romatoday, saranno 1037 i dipendenti (tra cui 758 autisti) che parteciperanno attivamente alle operazioni di voto. Ciò compoterà inevitabilmente dei disagi per l'inizio della prossima settimana, ossia dopo la chiusura dei seggi. " Il servizio di superficie subirà delle rimodulazioni nelle giornate di lunedì 27 e martedì 28 maggio", informa Atac. Rimodulazioni altro non è che un termine indolore per dire "riduzioni". Tradotto: vi saranno meno corse e, quindi, più attese per i passeggeri e più caos in città. "La rimodulazione del servizio - comunica la municipalizzata romana - consentirà di coniugare il diritto alla mobilità dei cittadini con quello dei dipendenti Atac che a norma di legge, come avviene sempre in caso di elezioni, hanno fatto richiesta di partecipare alle operazioni di voto nei ruoli di presidente di seggio, segretario, scrutatore e rappresentante di lista. Complessivamente, Atac ha ricevuto richieste da 1.037 dipendenti, 758 dei quali sono autisti di superficie" . E conclude: " Il servizio di superficie si normalizzerà a partire da mercoledì 29 maggio".