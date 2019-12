Bimbo di 11 anni muore dopo un malore a scuola. Frequentava la Totti Soccer School

Frequentava la Totti Soccer School e aveva una forte passione per il calcio. Ieri però Simone è deceduto a causa di un malore a scuola. Un bambino di 11 anni si è infatti accasciato a terra improvvisamente mentre era in palestra. Il personale dell’Ares 118 ha cercato in tutti i modi di salvarlo ma nonostante la corsa in ospedale non ce l’ha fatta. Il fatto è successo a Ostia.

Come riporta Il Messaggero, sembra che il giovane già qualche anno fa avesse accusato un problema simile e fosse sotto controllo medico. Dai primi accertamenti pare che non avesse limitazioni per svolgere attività fisica. Nel frattempo la procura ha aperto un fascicolo per omicidio colposo e i pubblici ministeri hanno affidato le indagini agli agenti del commissariato di Ostia.

Gli operatori dell’Ares hanno precisato che i soccorsi sono stati effettuati in tempo ed ha attivato il supporto psicologico per i genitori del bambino. Secondo le prime ricostruzioni del 118, intorno alle 12.32 è arrivata da una scuola di Ostia una richiesta di soccorso attraverso il numero unico di emergenza 112 per “ episodio sincopale in un bambino di 11 anni - ha reso noto l’azienda -. Alle ore 12.33 terminata la telefonata é stato creato il soccorso assegnando un codice triage rosso ”. Secondo la testimonianza dell’Ares, in 6 minuti un’ambulanza ha raggiunto l’istituto scolastico e il personale hanno effettuato le manovre di rianimazione cardiopolmonare durate più di un'ora. Intorno alle 13.18 è stata attivata l'eliambulanza che è atterrata alle ore 13.37 sul campo sportivo vicino alla scuola.

I medici si sono consultati e hanno deciso che l’undicenne era emodinamicamente instabile per sostenere un trasporto in volo. Quindi hanno stabilito di trasportarlo in ambulanza al nosocomio Grassi di Ostia. Il bambino è arrivato verso le 13.47 in codice rosso e alle 14.15, dopo le manovre di rianimazione, è stato constatato il suo decesso. A quanto si apprende dalla Asl Roma 3 il ragazzo risulta essere paziente dell'ospedale pediatrico Bambino Gesù.