Roma, camion Ama investe un pedone e lo uccide

Nuova tragedia a Roma a solo pochi giorni dallo scontro avvenuto a Milano tra un tram e un mezzo della nettezza urbana. Un pedone è stato investito questa mattina da un mezzo Ama in via Casilina all’altezza di Finocchio. Sul posto gli agenti della polizia locale. Il pedone è morto dopo essere rimasto ferito gravemente e trasportato al Policlinico Tor Vergata. Il conducente del mezzo Ama, un italiano di 35 anni, si è fermato a prestare soccorso e sarà sottoposto agli accertamenti di rito.

Il conducente di un camion per la raccolta dei rifiuti ha insomma investito, per cause ancora da accertare, un passante di età avanzata. Avrebbe avuto 84 anni. Il fatto è accaduto alla periferia est di Roma, nel quartiere Finocchio, in via Casilina 1814. I fatti intorno alle 9 circa dell’11 dicembre. Sul posto il personale medico del 118 e gli agenti del gruppo Torri della polizia locale di Roma Capitale con tre pattuglie. Come da prassi l'autista del mezzo sarà sottoposto ai test di alcol e droga. La vittima stava attraversando sulle strisce pedonali. A raccontarlo alla polizia alcuni testimoni. Hanno riferito, in particolare, che il mezzo avrebbe fatto attraversare un gruppo di persone ma poi, ripartendo, avrebbe investito il signore anziano.

Qualche giorno fa a Milano un filobus è passato con il rosso in corrispondenza di un incrocio pericoloso ed è stato preso in pieno da un mezzo della nettezza urbana che arrivava da destra. Diciotto persone sono rimaste ferite è una donna è morta in seguito al terribile incidente. L'incidente tra un mezzo Atm e uno dell’Amsa a Milano è finito in tragedia. È infatti morta la donna filippina di 49 anni che sabato mattina era rimasta coinvolta nell’incidente sulla circonvallazione del capoluogo lombardo.

La donna era in coma. In una nota l’Atm, l’azienda che gestisce il trasporto pubblico milanese, ha inviato le condoglianze alla famiglia: “Atm, nell’apprendere che la passeggera gravemente coinvolta nell’incidente stradale di ieri è deceduta, esprime la sua profonda vicinanza ai famigliari in questo momento di grande dolore” , si legge nel comunicato. Come è possibile vedere dalle immagini del video, l’urto è stato molto violento.

Dalla ricostruzione della dinamica emerge che il filobus non abbia rispettato la precedenza semaforica. Atm pertanto ha già aperto un’indagine interna ed è pronta a prendere tutti gli opportuni provvedimenti. Parallelamente, l’azienda è impegnata da subito a fornire tutto il supporto necessario alla famiglia colpita da questo grave lutto. Dopo l’impatto almeno 12 persone hanno riportato ferite e sono state trasportate in ospedale.

Ma per la donna che viaggiava sul bus non c’è stato nulla da fare. La vittima è entrata in coma subito dopo l’urto. L’impatto, violentissimo, ha fatto sbalzare la 49enne oltre una delle portiere del filobus e l’ha poi fatta precipitare con la testa sull’asfalto.