Cinema America, un altro raid. Chi sono gli aggressori fermati

Si stringe il cerchio sugli autori dell'aggessione ai danni di alcuni giovani dell'Associazione Cinema America. La digos della Questura di Roma, infatti, ha identificato e denunciato quattro autori del pestaggio avvenuto lo scorso 16 giugno a Trastevere.

La Digos ha acquisito e visionato i diversi video registrati dalle telecamere di sorveglianza. " I volti - fa sapere la questura - non erano riconducibili a soggetti noti ". E così è scattata la ricerca "certosina" tra " i personaggi conosciuti all’ambiente della Digos ". Non solo. Una volta indivuduato uno degli autori dell'aggessione, la polizia ha proseguito " con una serrata e costante attività sul web, per riscostruire la sua rete di amicizie ". I confronti tra le foto di Facebook e i frame dei video hanno permesso così di risalire ad alcuni dei componenti del gruppo accusato dell'aggressione che, " sentitisi scoperti, hanno iniziato ad oscurare i loro profili sul web, sperando di ostacolare la Polizia ".

Ma non ci sono riusciti. Ad oggi gli agenti hanno identificato e denunciato quattro persone, tutti militanti a vario titolo in CasaPound e nel Blocco Studentesco. Si tratta di B.S., classe ’81, parrucchiere in zona Casalotti, quella sera era a Trastevere per festeggiare il suo addio al celibato. Secondo le indagini sarebbe stato lui a fomentare l'aggressione. Tra i giovanissimi denunciati, tutti del 1996, ci sono C.M. con precedenti di polizia per danneggiamento, interruzione di pubblico servizio, e resistenza a pubblico ufficiale, militante di Blocco Studentesco. Sarebbe stato lui a sferrare la testata a Habib David. A colpire con una bottigliata Colantoni Valerio, invece, sarebbe stato V.M., classe ’96, anche lui con numerosi precedenti, e sottoposto a Daspo. L'ultimo identificato, militante di CasaPound, è M.A., con precedenti per lesioni e violenza privata.

Durante le perquisizioni a casa degli interessati, la polizia ha trovato gli stessi indubenti utilizzati nella notte delle violenze e " una serie di segni distintivi, emblematici dell’appartenenza dei soggetti agli ambienti della destra di Blocco Studentesco e Casa Pound ". Nei video (guarda) spuntano anche mazze da baseball.