Conto salatissimo a Roma. Due hamburger e tre cappuccini a 81 euro

Quello che è accaduto in un piccolo locale di Roma a un passo dal Vaticano ha dell’incredibile. Come ha riportato Dagospia, due turisti stranieri si sono trovati di fronte un conto salatissimo dopo un pranzo frugale. La foto dello scontrino incriminato finisce sul web e, la storia dei due visitatori, diventa subito di dominio pubblico.

Tutto è accaduto il 9 maggio, alle ore 10:53, in un locale in zona San Pietro, vicino il Vaticano. I due malcapitati consumano due semplici hamburger e un caffè americano (doppio) e due cappuccini, anche questi segnati nello scontrino come doppi e, una volta alla cassa per saldare il conto, si trovano un importo pari a 81 euro. Eppure l’hamburger non era gourmet e le bevande erano semplici, solo caffè e cappuccino. Ma come si legge dallo scontrino che è stato prontamente fotografato e diffuso in rete, il locale del cuore di Roma, ha fatto pagare ben 25 euro un solo hamburger (che in due sono 50), il caffè è arrivato a costare 8 euro, così come i cappuccini, con un servizio del 10% che fa lievitare considerevolmente il costo. Un prezzo fuori misura per una semplice tavola calda che serve i piatti anche al banco.