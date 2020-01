Via del Corso, ladri rubano in cinque boutique: due arresti

Fatti di cronaca che si ripetono puntualmente. Coppia di ladri all’opera nel centro storico di Roma dove i carabinieri hanno arrestato due uomini ritenuti colpevoli di cinque furti in rapida successione. Si tratta di un cittadino peruviano di 25 anni e di un cittadino cileno di 23 anni, entrambi con precedenti e nella capitale senza fissa dimora.

Rubavano nei negozi grazie a borse schermate. Il fermo da parte dei militari dell’Arma impegnati anche in questi primi giorni del nuovo anno in un’attenta vigilanza delle attività commerciali dell’urbe. I ladri sono stati acciuffati dai militari della stazione Roma San Lorenzo in Lucina in pieno centro. I due sono stati sorpresi in atteggiamento sospetto e con buste rigonfie di articoli di moda mentre sgattaiolavano via da un negozio di via del Corso.

Immediatamente bloccati per un controllo, i sudamericani sono stati trovati in possesso di abiti e accessori per un valore di oltre 2mila euro appena trafugati, nascosti in shopper appositamente schermate con fogli di alluminio per eludere le barriere antitaccheggio dei negozi. Non solo: i ladri sono ritenuti responsabili di altri furti messi a segno in rapida successione in altri 5 esercizi commerciali dove hanno rubato articoli per oltre 780 euro. La refurtiva è stata interamente recuperata e restituita, mentre i sudamericani sono stati trattenuti in caserma in attesa del rito direttissimo.

Fatti analoghi sono accaduti a Roma solo poche settimane fa. Avevano sottratto una borsa da 2.500 euro in un negozio elegante della capitale, isolando l’antitaccheggio mediante fogli di alluminio. Poco dopo però, sono state prese a piazza di Spagna, non lontano dalla boutique. Si tratta di due ragazze di 19 e 22 anni e una minorenne di appena 15 anni.

L’operazione è stata portata a termine dai carabinieri della stazione San Lorenzo in Lucina. Le due maggiorenni sono state arrestate con l’accusa di furto aggravato in concorso, mentre l’adolescente è stata denunciata a piede libero per lo stesso reato. Dagli accertamenti è emerso che le donne sono tutte nullafacenti e hanno dei precedenti di questo tipo. Sono domiciliate a Lavinio, una frazione del comune di Anzio che si trova a una cinquantina di chilometri da Roma e sono cittadine romene nomadi.

Le tre ragazze sono state viste uscire da una nota boutique di piazza Mignanelli e avevano in mano una borsa. Questo fatto ha insospettito gli inquirenti che hanno così deciso di seguirle fino a piazza di Spagna, dove le hanno fermate e perquisite. I carabinieri hanno scoperto che le giovani tenevano nascosta una borsa di marca del valore di circa 2.500 euro. L’accessorio aveva ancora attaccata la placca antitaccheggio che il gruppo di ladre aveva prelevato dal negozio. I ladri avevano infatti schermato la borsa con alcuni fogli di alluminio proprio per aggirare le barriere antifrode.