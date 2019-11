Corviale, picchiava la compagna e i figli piccoli: arrestato

Una violenza domestica che andava avanti da 4 anni. Picchiava la compagna e i suoi bimbi piccoli. Siamo a Corviale, periferia estrema di Roma. Qui è finito in manette un uomo di 43 anni. La convivente, originaria dell’est Europa, ha raccontato alle forze dell’ordine delle continue violenze e minacce che subivano in casa, violenze che non hanno risparmiato neanche i 2 bambini.

Le indagini hanno consentito l’arresto dell’uomo, eseguito dagli stessi poliziotti che avevano raccolto lo sfogo della vittima. Le indagini, condotte dagli investigatori del commissariato Monteverde di Polizia, diretto da Maria Chiaramonte, hanno consentito l’emissione di una custodia cautelale in carcere, da parte del GIP del Tribunale di Roma, eseguita dagli agenti.

Nelle ultime ore la polizia ha arrestato altre due persone per violenza di genere. A Tivoli, un uomo di 35 anni già noto alle forze dell’ordine, dopo una sequela di maltrattamenti, minacce e persecuzioni verso l’ex convivente, si è presentato sotto casa della ragazza minacciandola di morte. Neanche l’intervento dei poliziotti è servito a calmare l’uomo. Anzi, lo stesso, ha insultato e aggredito anche gli agenti che lo stavano identificando.

L’ultimo arresto è avvenuto nel tardo pomeriggio di ieri a Tor de' Schiavi. Qui un romano di 43 anni, ossessionato da una coetanea, è stato arrestato dagli agenti del reparto volanti dopo che, per 2 volte in pochi minuti, si era recato sotto casa di lei minacciandola di morte.Questi fatti di cronaca ricordano un'altra operazione delle forze dell’ordine svolta pochi giorni fa sempre a Roma. Ma lontano da Corviale. Violenza domestica è uno dei reati contestati. Dieci anni di botte e minacce.

A vivere l’incubo una donna del Bangladesh di 38 anni, vittima per oltre 10 anni delle violenze del marito, un connazionale di 33 anni. A mettere fine alle persecuzioni della donna i carabinieri del Nucleo Radiomobile di Roma che hanno arrestato l’uomo con le accuse di maltrattamenti in famiglia e lesioni. Le violenze in un appartamento di Monteverde Nuovo. A seguito di richiesta della vittima giunta al 112, i militari sono intervenuti a casa della coppia in via Edoardo Jenner, trovando ancora l’uomo in forte stato di agitazione, appena dopo aver colpito la moglie con schiaffi e pugni alla testa, in presenza della loro figlia di 6 anni.

Bloccato il violento, gli agenti hanno prestato i primi soccorsi alla donna, poi visitata all’ospedale San Camillo dove le sono stati riscontrati un trauma cranico e varie contusioni al volto e al collo, giudicati guaribili in 10 giorni. Da quanto è emerso dai racconti della 38enne residente nel quartiere di Monteverde Nuovo, che mai aveva denunciato, e dagli accertamenti dei carabinieri, gli episodi di violenza e di maltrattamenti in famiglia andavano avanti da almeno 10 anni. L’arrestato è stato portato in carcere a Regina Coeli, a disposizione dell’Autorità Giudiziaria.