Diesel euro 3 vietati a Roma: dal 1 novembre stop a 200mila auto

Panico per gli automobilisti di Roma. Ultimo mese di libertà per 229.602 auto nella capitale. Scatterà infatti dal 1 novembre il divieto di circolazione permanente dei veicoli diesel Euro 3 nella Ztl anello ferroviario, area che include le zone più vicine al centro città. Il divieto, come previsto dalla delibera di giunta appena approvata, sarà in vigore dal lunedì al venerdì a eccezione dei festivi infrasettimanali.

Il provvedimento incarna uno degli obiettivi del piano antismog del Campidoglio che prevede la progressiva limitazione dei veicoli più inquinanti all’interno delle zone a traffico limitato, come stabilito dal Piano urbano della mobilità sostenibile (Pums) approvato quest’estate. L’attuazione del programma procederà per gradi, ma l’intenzione è quella di eliminare i diesel dal centro storico entro il 2024.

Per i mezzi che trasportano merci ci sarà un periodo transitorio che va dal primo novembre, al 31 marzo 2020. Durante questo lasso di tempo il divieto per i diesel Euro 3 sarà in vigore dal lunedì al venerdì in due fasce orarie: 7.30-10.30 e 16.30-20.30. “La misura - sottolinea il Campidoglio – punta a contenere l’inquinamento e a salvaguardare la salute dei romani, nel quadro degli impegni assunti da Roma per la lotta ai cambiamenti climatici e in linea con il Pums approvato ad agosto e ora in attesa delle osservazioni dei cittadini”.

Sempre a novembre, nell’ambito del piano per prevenire l’inquinamento atmosferico, sono confermate le domeniche ecologiche, in tutto 5 l’anno: una al mese fino a marzo 2020. L’area interessata in questo caso è la cosiddetta fascia verde che si estende anche nelle zone periferiche e comprende l’area dell’anello ferroviario. Nota positiva della vicenda: anche nei giorni di blocco sarà garantito il via libera ai veicoli a gas, auto elettriche o ibride e i meno inquinanti Euro 6.