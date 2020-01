La farmacista insegue il ladro e lo blocca, poi lui le chiede scusa

Ha quasi rischiato il linciaggio l’uomo che venerdì ha tentato di rubare l’incasso di una farmacia di via del Corso, in pieno centro a Roma.

A sventare il furto è stata la reazione di una delle dipendenti dell’attività commerciale che prima ha tentato di immobilizzare il malvivente e poi l’ha rincorso per diversi chilometri fino a bloccarlo. Secondo la ricostruzione del Messaggero quando il ladro è entrato nell’attività commerciale erano le sei di pomeriggio e la farmacia era gremita di clienti, soprattutto turisti.

L’uomo però non si è fatto scrupoli e ha infilato la mano dietro il bancone per prendere i soldi dalla cassa dedicata alla cosmetica. Seicento euro che il malvivente, un pregiudicato romano, si mette in tasca in pochi secondi per darsi immediatamente alla fuga. È qui, però, che interviene la farmacista, che lo blocca proprio mentre sta per attraversare la porta del locale e lo butta a terra. Lui tenta di divincolarsi colpendo la donna e alla fine riesce a scappare.

Ma la dipendente lo insegue per la via principale della Capitale, tra i turisti sbigottiti e diversi passanti, anche stranieri, che, attirati dalle grida della donna, si sono uniti alla corsa per bloccare il ladro e recuperare la refurtiva. L’inseguimento termina in una traversa di via del Corso, via della Fontanella, dove il pregiudicato si è finalmente arreso. A salvarlo dal linciaggio dei presenti ci ha pensato la polizia intervenuta per arrestarlo.

Il rapinatore sarebbe già noto alle forze dell’ordine che in passato lo hanno fermato più volte per altri reati. L’uomo risulterebbe sottoposto all’obbligo di firma in commissariato proprio per la sua “pericolosità sociale”. Prima di salire in auto, però, il ladro ha chiesto scusa alla farmacista. Quei soldi, si è giustificato, gli sarebbero serviti per fare la spesa. Ma il pentimento del malvivente non convince gli agenti che l’hanno portato in commissariato. Dovrà rispondere dell’accusa di rapina. I 600 euro sottratti sono stati restituiti alla legittima proprietaria che ha ringraziato le persone che sono intervenute.

Ma questa farmacia non è l’unico esercizio commerciale del centro storico ad essere stato preso di mira dai ladri durante le festività natalizie. Giovedì scorso a finire nelle grinfie dei malviventi è stata una comitiva di turisti messicani che stavano pranzando in un ristorante di via di Sant’Andrea delle Fratte, a due passi da piazza di Spagna. A sferrare il colpo, stavolta, sono state tre donne sudamericane, due cilene di 33 e 37 anni e una brasiliana di 42 anni, che hanno sfilato portafogli e carte di credito dalle tasche dei malcapitati. Ma è andata male anche a loro. Le borseggiatrici, tutte pregiudicate, sono state fermate dai carabinieri e sono finite in manette. Dovranno rispondere di furto aggravato.