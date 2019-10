Fermati due sospettati per l'omicidio di Luca Sacchi

Sono stati fermati questa notte i presunti assassini di Luca Sacchi, il 24enne che ieri era stato colpito alla testa con un colpo di arma da fuoco. Il ragazzo aveva cercato di difendere la ragazza, durante una rapina.

Intonro alla mezzanotte di ieri, Luca e Anasrasia erano stati aggrediti da due criminali, poco fuori da un pub di Roma: i due avevano colpito la ragazza alle spalle, strappandole lo zainetto. Il 24enne aveva reagito, per difendere la fidanzata, ma uno dei due aggressori gli aveva sparato, ferendolo alla testa. Immediati i soccorsi e la corsa in ospedale, dove Luca è stato operato d'urgenza. Ma per il giovane non c'è stato nulla da fare ed è morto qualche ora dopo.

Ora, carabinieri e polizia avrebbero individuato due sospettati, fermati intonro alle 3.00 di questa notte. Da ore, il pm, sta interrogando gli aggressori, uno dei quali è sospettato di omicidio. I due, secondo quanto riporta AdnKronos, avrebbero 20 e 25 anni e sarebbero residenti a Roma.