Fiumicino, sulle svastiche ora arrivano i capolavori dell'arte

Continua la guerra alle svastiche nel comune di Fiumicino. All’inizio della settimana era diventata virale l’iniziativa, probabilmente di un gruppo di studenti, che avevano ricoperto con decine di poesie alcune scritte inneggianti fascismo.

I cartelli con i versi, però, qualche giorno fa, erano stati imbrattati con nuove svastiche e frasi ingiuriose. Così oggi a fare la loro comparsa sui muri del centro della cittadina sono stati tantissimi manifesti con le opere d’arte di pittori celebri. I cartelloni, che riproducono quadri di artisti celeberrimi come Botticelli, Magritte, Caravaggio, Klimt o Van Gogh, sono stati utilizzati per nascondere i simboli neonazisti.

Le svastiche erano state impresse con la bomboletta spray sui volantini poetici affissi in Via Ombrine, la stessa strada dove due mesi fa manifestarono gli attivisti di Forza Nuova. Oggi sono arrivati i capolavori dell’arte a colorare i muri della zona.

Gli artisti di strada che vorrebbero liberare la città dalla presenza dell’ultradestra, secondo Repubblica, sarebbero alcuni giovani del litorale romano, che però preferiscono restare anonimi. Come per l'affissione dei cartelli poetici, anche la nuova iniziativa artistica non è stata rivendicata da nessuna organizzazione.